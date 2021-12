Ralf Rangnick já chegou a Old Trafford, falou durante duas horas com Solskjaer, promete adaptar-se e “ajudar Cristiano Ronaldo”

Depois de admitir que a proposta para treinar o Manchester United, ainda que como interino, era “irrecusável”, o alemão Ralf Rangnick revelou ter passado quase duas horas a falar com o incansável Ole Gunnar Solskjaer. “Ele foi muito generoso, deu-me a sua opinião sobre a equipa”, disse Rangnick. A declaração não terá surpreendido muita gente. A simpatia do norueguês, aliada ao seu historial como jogador do Manchester United, ter-lhe-á valido para manter o lugar ao longo de quase três anos.

A primeira conferência de imprensa de Ralf Rangnick como treinador dos red devils aconteceu já esta sexta-feira. O alemão elogiou o antecessor “oficial”, ou seja, Solskjaer e não Michael Carrick – que, alegadamente, recusou ser adjunto de Rangnick – e admitiu a vontade de continuar o trabalho que vinha sendo feito em Old Trafford. Rangnick falou da equipa e, claro, particularizou o caso de Cristiano Ronaldo, prometendo que vai adaptar-se “para ajudar” o português.

O técnico sexagenário recusou qualquer hipótese de permanecer no comando técnico do clube para lá do final da época. O Manchester United anunciou que Rangnick deverá permanecer na estrutura, mas num cargo de assessoria.

“Num mundo ideal, ficaremos regularmente no ‘top quatro’ [da Premier League] mas também lutaremos por títulos. Ainda estamos na Liga dos Campeões e podemos continuar na competição, se tudo correr bem. O ADN do clube é claro,” disse o ex-CEO do Lokomotiv de Moscovo.

“Como é óbvio, tenho assistido aos jogos mais recentes, mesmo antes de ter sido contactado. Estou bastante consciente do que se passa aqui e na Premier League. É claro que a equipa tem jogadores talentosos em abundância. O meu maior objetivo é trazer mais equilíbrio à equipa. Ainda ontem [triunfo sobre o Arsenal, por 3-2] concedemos dois golos e precisámos de marcar três para vencer o jogo,” referiu Rangnick.

Olhando para os principais clubes da Premier League, o alemão não teve dúvidas: “O ‘top três’ é muito estável, os clubes têm grandes treinadores. Isso é algo que temos de desenvolver. Quando o Jürgen [Klopp] veio para o Liverpool, o plantel que herdou não era melhor do que o que temos hoje no Manchester United”.