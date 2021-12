Apesar de “desiludido” por não ter saído do PSG no verão, Mbappé diz: “Estou num clube que quer ganhar a Liga dos Campeões. Sou parisiense”

Estamos a falar de um dos melhores jogadores do mundo. Provavelmente, Mbappé será o sucessor de Cristiano Ronaldo – o ídolo – e de Messi – o companheiro de equipa. Em conversa com a Amazon Prime, o francês falou da frustração de não ter saído do PSG no verão: “Primeiro fiquei desiludido. Mas não estou na terceira divisão, estou num clube que quer ganhar a Liga dos Campeões”.

A mudança não chegou e o contrato do internacional francês de 22 anos termina no próximo verão. Ou seja, Mbappé até pode deixar o PSG a custo zero, embora o jogador insista que não é “assim tão simples”, mesmo que tenha uma certeza: “Seja como for, vou jogar num clube grande”.

Nos últimos tempos, o jovem tem mostrado mais interesse – ou menos desinteresse – em continuar onde está. “Sou parisiense. Tenho a minha família [aqui], sinto-me bem, sempre o disse. Apenas queria descobrir outras coisas,” diz o avançado. Por “outras coisas” leia-se Real Madrid.

Pela lógica, o plantel do PSG deveria ser suficiente para a quase-invencibilidade. Mas o futebol é outra coisa e o título da época passada, perdido para o Lille de José Fonte e Renato Sanches, bem como a derrota com o Manchester City para a Liga dos Campeões, já esta época, vieram abrir os olhos aos dirigentes e também ao plantel do clube parisiense. Sobre o tridente atacante do PSG, do qual faz parte com Messi e Neymar, Mbappé disse: “Temos noção de que precisamos de fazer mais. Quando tens três jogadores deste nível, não te podes esconder [das obrigações]”.

Com a chegada de Leo Messi, no verão passado, e o convívio com Neymar, torna-se natural que Mbappé se sinta defraudado individualmente. O promissor atacante tem tudo para ser a figura máxima de qualquer plantel. No PSG, não é assim. O estatuto de Messi – muito mais do que de Neymar – ofusca o francês, cujo ego cresce com o prestígio. “Quando jogas com Neymar e Messi, é difícil considerares-te ‘o líder’. Estou numa boa fase, a equipa está bem. Não queremos saber quem é ‘o líder’. O objetivo é estarmos os três nas condições ideais porque somos decisivos. É melhor assim,” disse Mbappé.