“Futre revolucionou o At. Madrid e o futebol espanhol. Com João Félix é preciso paciência e dar tempo ao tempo”, diz o presidente do clube

Na véspera do jogo decisivo contra o FC Porto, na Liga dos Campeões, o presidente do Atlético Madrid deu uma entrevista ao jornal “A Bola” onde, depois de admitir um duelo complicado no Dragão, se desfez em elogios a dois portugueses.

Questionado sobre Paulo Futre, ex-futebolista de ambos os clubes, Enrique Cerezo foi taxativo: “O Paulo revolucionou o Atlético de Madrid e o futebol espanhol. Era um jogador diferente, magnífico. Como pessoa é excelente e muito querido por todos os atléticos”.

O atual presidente conta então que o valor da transferência do canhoto na altura foi “uma fortuna”, apontando para os 400 milhões de pesetas. “Foi um magnífico investimento que deu um fantástico resultado. Repito, foi ele quem trouxe a grande revolução ao nosso clube”, insistiu.

NurPhoto

Sobre João Félix, de quem se espera que siga as pisadas de Futre, Cerezo apelou à calma. “É ainda muito jovem e, para um futebolista, o processo de adaptação não é o mesmo na sua idade ou quando se é mais velho. Tem evoluído muito bem e estou convencido de que, se as lesões o pouparem, esta vai ser uma grande época para ele", disse ao jornal “A Bola”.

E acrescentou: “Acredito que acertámos [na transferência de João Félix]. (...) Ele trabalha todos os dias para atingir o máximo nível, o nível que dele esperamos e que alcançará em breve. É preciso paciência e dar tempo ao tempo. Temos o exemplo de [Sergio] Kun Agüero: teve duas temporadas em que umas vezes jogava, outras não, até que chegou onde chegou. O mesmo vai acontecer com o João Félix.”

O FC Porto, no segundo lugar do Grupo B (5 pontos), recebe o Atlético Madrid, na última posição (4 pontos). O duelo é decisivo e vai permitir a passagem à próxima fase, aos oitavos de final, juntamente com o Liverpool, já apurado. Veja AQUI as contas das equipas portuguesas na competição mais importante de clubes da Europa.

"Para as duas equipas será um desafio complicado, duro e bonito", antecipa Cerezo. "Para nós, este é o encontro mais importante desta Liga dos Campeões. É como se fosse uma final e imagino que para o FC Porto também seja."