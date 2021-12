Hulk e a conquista do Brasileirão: “Quando a gente está confiante, tudo fica mais fácil”

Cinquenta anos depois, o Atlético Mineiro levantou finalmente a taça de campeão do Brasileirão. A grande figura da equipa treinada por Cuca foi Hulk, o ex-avançado do FC Porto.

No jogo de celebração diante do Red Bull Bragantino (4-3), Hulk até ficou no banco, mas entrou a tempo de fazer mais um golo e assinar o que seria o momento decisivo do jogo.

"Já virei atleticano, sou grato pelo carinho”, começo por dizer depois do jogo, aqui citado pelo “Globo Esporte”. “É uma recepção que não tem preço. Representa muito na minha carreira ganhar este Brasileirão. São 50 anos sem ganhar o Brasileiro. [Quero] agradecer ao Atlético, porque tem mais um torcedor fanático aqui.”

O canhoto, que resolveu mais uma vez, é o melhor marcador do campeonato brasileiro com 19 golos. “Quando a gente está confiante, tudo fica mais fácil. Temos que estar confiantes para chegar aos jogos assim, ter essa frieza e fazer conclusão”, desabafou.

O internacional brasileiro deixou ainda uma palavra para os heróis de 1971. “Temos que respeitar os caras pelo que eles fizeram. A gente fica muito privilegiado de escrever um pouco da nossa história, muito abençoado. É muito gratificante voltar ao Brasil e terminar assim, ganhando o Brasileiro. Podemos ainda ganhar a Copa do Brasil, na tríplice coroa”, disse como quem deixa um aviso.

Hulk tem 35 anos e chegou esta época ao Atlético Mineiro, depois de jogar quase cinco anos na China, no Shanghai SIPG. Antes havia jogado na Rússia, no Zenit, para onde se transferiu do FC Porto.