Newcastle quer vir buscar Vlachodimos ao Benfica, segundo imprensa inglesa

Depois de ter sido comprado por um fundo saudita, o Newcastle United anda à procura dos jogadores ideais para se transformar num verdadeiro tubarão europeu. De acordo com o “Daily Mirror”, o clube do nordeste inglês dispõe de um orçamento de aproximadamente 200 milhões de euros para reforçar o plantel.

Os guarda-redes dos magpies, Dubravka e Darlow, parecem não convencer o novo treinador, Eddie Howe, pelo que o desejo do clube é reforçar-se o mais rápido possível nesse setor.

Depois de um ano menos conseguido, em que chegou a perder a titularidade para Helton Leite, Vlachodimos tem-se mostrado a grande nível no Benfica. Por essa razão, o guardião internacional grego é, de acordo com o “Daily Mirror”, o nome preferido dos ingleses para reforçar a baliza.

A intenção é tão séria que os dirigentes do Newcastle já terão contactado o clube da Luz para conhecer as condições exigidas para a transferência. A SAD do Benfica não recusa vender o grego, mas terá avisado que o preço mínimo é 35 milhões de euros. Resta saber o que dizem os sauditas que financiam o Newcastle United.