Sérgio Conceição pode tornar-se no treinador do FC Porto com mais vitórias na Liga dos Campeões

Há muito que Sérgio Conceição entrou para a história do FC Porto. Antes de orientar o plantel azul e branco, o coimbrão já tinha deixado marca no clube como jogador. Enquanto técnico, Conceição está a uma vitória de quebrar um recorde: o de treinador portista com mais vitórias na Liga dos Campeões (17).

O FC Porto ainda luta pela presença nos oitavos de final da prova de clubes mais importante da Europa. Se, na próxima terça-feira, os portugueses derrotarem o Atlético de Madrid, a vitória é dupla: para o clube, com a passagem à cobiçada próxima fase da competição; para o treinador, que bate o recorde atualmente partilhado com Jesualdo Ferreira.

Nos últimos cinco anos, foram quatro as vezes que Conceição conseguiu passar a fase de grupos da Liga dos Campeões e esse será o pensamento central do técnico. Em caso de empate, o recorde não será quebrado para já, mas o apuramento até pode ser conseguido, se o AC Milan não vencer o Liverpool em Itália. Tendo em conta a forma atual do histórico milanês e a força do conjunto de Klopp, isso é bem possível.