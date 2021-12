A frustração de Lewandowski ao perder a Bola de Ouro: “Gostava que as palavras de Messi fossem sinceras”

Aos 33 anos, Robert Lewandowski sabe que a carreira de futebolista não dura para sempre, principalmente com as qualidades que teima em demonstrar ao serviço do Bayern e da seleção polaca. A frustração aumenta quando vê que os impressionantes dotes futebolísticos não são suficientes para que o júri da Bola de Ouro lhe atribua o galardão.

Em entrevista a um programa da televisão polaca Kanale Sportowym, Lewandowski abriu o coração, confessando que duvida da sinceridade de Messi que, no discurso vitorioso, proferiu algumas palavras de apoio ao jogador do Bayern. O argentino pediu à organização que entregue a Lewandowski o prémio de 2020, que nunca chegou a ser atribuído devido à pandemia da covid-19.

“Passei um mau bocado a semana passada. Não vou mentir, senti tristeza. Não foi fácil jogar sem essa felicidade que me faltava,” confessou o internacional polaco. “Estás tão perto e a disputar o prémio com um jogador tão genial como Messi e depois chegam os comentários a dizer que merecias o prémio. Obviamente respeito a forma como Messi joga. (…) Mas, cá dentro, senti uma tristeza que não durou um dia ou dois,” acrescentou.

Quanto às palavras de Messi, Lewandowski disse: “Gostaria que tivesse sido uma declaração sincera de um grande jogador e não apenas palavras. Não me quero emocionar, (…) já estou centrado noutras coisas, mas estar tão perto e tão longe provoca um sentimento amargo”. Quando lhe perguntaram se foi convidado para a festa de Messi, o polaco confessou: “Não. É difícil comunicar com ele. Apenas consigo fazê-lo numa língua, por isso trocámos poucas palavras. De qualquer forma, estávamos todos mais perto das nossas famílias e dos nossos amigos e não dava para falar com todos”.