Confrontos na Luz entre adeptos do Benfica e do Dínamo de Kiev geram 54 detenções e 12 feridos

Aquilo que deveria ter sido a festa do futebol, um encontro entre clubes históricos da Europa, acabou por descambar em violência entre adeptos, antes ainda de o jogo começar. Em declarações à RTP, a PSP anunciou a detenção de 54 pessoas, sendo que 12 tiveram mesmo de ser assistidas pelo INEM.

Laura Bicheiro, subcomissária da Polícia de Segurança Pública, admitiu que as autoridades se viram obrigadas a disparar para o ar. “Pelas 19h30, no exterior do estádio, verificou-se a situação de desordem entre adeptos do Benfica e do Dínamo Kiev e houve necessidade de a polícia se deslocar rapidamente até ao local e fazer cessar esses confrontos,” disse a agente.

Entre os envolvidos, houve “situações como dificuldades respiratórias e pequenos traumas”. Esses casos foram assistidos pelo INEM e, escoltados pela polícia, levados para a unidade hospitalar mais próxima.

De acordo com o jornal “Record”, os confrontos ocorreram nas imediações do Estádio da Luz, na zona do Alto dos Moinhos. A PSP não conseguiu identificar ainda todos os envolvidos ou aferir as respetivas nacionalidades, mas Laura Bicheiro adiantou que, entre os feridos, há três adeptos ucranianos. De acordo com a polícia, não há casos graves entre os indivíduos que foram levados ao hospital.