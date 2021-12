Há quatro clubes interessados em "resgatar" João Félix do Atlético de Madrid. São todos ingleses

Não é novidade que o internacional português de 22 anos não se sente confortável no Atlético de Madrid, algo que muitos previram no momento da sua saída do Benfica. O principal motivo: incompatibilidade com o sistema tático de Diego Simeone, cujo caráter defensivo não beneficia as qualidades técnicas de Félix.

Assim sendo, depois de ter sido noticiado o interesse do português em experimentar outros relvados – e outras ligas – a Cadena Ser revelou quatro clubes alegadamente interessados em receber o ex-Benfica nos seus plantéis.

Coincidência ou não, os quatro poderosos emblemas provêm do mesmo país e jogam na mesma liga: Manchester United, Liverpool, Newcastle United e Arsenal. Se uns – red devils e gunners – buscam o prestígio do passado, os reds procuram mantê-lo depois de muitos anos afastados das grandes conquistas, e os magpies exibem o seu poderio de novos ricos. Estes últimos terão apresentado a proposta financeiramente mais tentadora que, ainda assim, segundo a Cadena Ser, não agrada ao jovem futebolista.

João Félix é representado por Jorge Mendes, ou seja, o seu “currículo” chega mais depressa aos tubarões europeus. O Atlético de Madrid estará de sobreaviso, consciente da vontade do jogador, e já terá dito a Mendes que estudará as propostas que chegarem. Lembre-se que Félix custou 127 milhões de euros e está no clube madrileno há quase três épocas.