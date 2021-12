“Jesus avisou que seria um feito afastar o Barcelona e conseguiu-o”. A passagem do Benfica aos oitavos de final da Champions vista lá fora

Em Espanha, aceita-se que o adeus do Barcelona à Liga dos Campeões, tão pouco habitual, seja analisado ao pormenor, em detrimento da vitória do Benfica frente ao Dínamo de Kiev ou, mais importante, da passagem das águias aos oitavos de final da competição de clubes mais importante da Europa.

Os madrilenos do diário “Marca” puxam o Barça para o destaque mas não deixam de dedicar alguns carateres ao clube português. “O Benfica condena o Barcelona à Liga Europa e estará no sorteio dos oitavos”, pode ler-se no título do artigo. “Os portugueses venceram comodamente o Dínamo de Kiev”, acrescenta o jornal.

“Jorge Jesus avisou que seria um feito afastar o Barcelona da maior competição europeia e conseguiu-o”, refere a notícia, acrescentando que “não houve milagre de Munique nem milagre de Lisboa”, numa alusão à esperança que o Barça mantinha de passar à próxima fase da Liga dos Campeões.

Na Catalunha, não é fácil encontrar referências à vitória dos portugueses. O “Sport”, assumidamente ligado ao Barcelona, refere que o clube entrou “na Europa de segunda”. Na opinião de um jornalista, “converteram o Barça numa caricatura”, sem que fique claro se foi o Bayern ou os jogadores do próprio clube a fazê-lo. Ou talvez o Benfica…

Em relação à equipa portuguesa, o “Sport” refere que os encarnados “fizeram os deveres” e estarão nos oitavos de final. Há também referência ao “favor do Bayern de Munique”, que derrotou o Barcelona e assim ajudou o Benfica, e ao golo falhado por Tsygankov quando o marcador da Luz não tinha ainda saído do 0-0.

Em terras de Sua Majestade, o “The Guardian” dedicou às Águias três parágrafos do resumo da Liga dos Campeões. “[O Benfica] contou com a ajuda vital do já qualificado Bayern. (…) A combinação de resultados viu o Benfica acabar em segundo no grupo E e avançar [a fase de grupos] pela primeira vez desde 2016/17”, pode ler-se. O jornal inglês refere os “goleadores” de serviço, Yaremchuk e Gilberto, mas cita João Mário: “Estou muito orgulhoso. É fantástico o que atingimos. Sabíamos que ia ser muito difícil”.

Os franceses do “L’Équipe” não dão grande destaque ao feito do Benfica como, diga-se, também não colocam a queda do Barcelona nas suas manchetes. Há mais vontade de mostrar o Lille, campeão francês em título, e que passou à próxima fase da Liga dos Campeões. É justo. Mas, lá para o meio, ainda encontramos algumas referências aos encarnados, como a esperança dos catalães de que o Benfica desse “um passo em falso frente ao Dínamo de Kiev”. Mas “o Benfica não tremeu” frente aos ucranianos, diz o jornal francês. As Águias “desenvolveram tranquilamente o seu futebol para marcarem dois golos na primeira parte”.

Na “Gazzetta dello Sport”, a referência vai mais uma vez para o contraste entre “o drama do Barcelona” e a facilidade com que o Benfica “liquidou o Dínamo” na primeira parte do encontro. Os portugueses deixaram o segundo tempo para a manutenção do resultado e consequente qualificação para a próxima ronda da Liga dos Campeões.