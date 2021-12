Federação dos Países Baixos acha que “o futebol devia ‘puxar’ por uma mudança geral nos direitos humanos”. A começar pelo Mundial do Catar

Gijs de Jong comprometeu-se – e à seleção dos Países Baixos – a contribuir para um “futuro melhor” durante o Mundial 2022, no Catar. A ação inclui atos simbólicos, como a visita a acampamentos de migrantes, mas quer também zelar pela manutenção de melhoramentos já acordados nos direitos dos trabalhadores. “O futebol devia ‘puxar’ por uma mudança geral nos direitos humanos,” disse de Jong, secretário geral da federação do país.

“Como herança, claro que gostaríamos de garantir que a legislação e as reformas acordadas nos últimos anos se tornassem permanentes e profundamente implementadas em todo o país”, afirmou o dirigente neerlandês. Uma das decisões anunciadas pelo estado organizador do Mundial foi a suspensão da “kafala” durante o torneio. A “kafala” é um vínculo inquebrável entre trabalhadores migrantes e a entidade empregadora. O trabalhador não pode mudar de emprego ou deixar o país sem a aprovação do empregador.

A KNVB quer ir mais longe, aos “acordos sobre o calor” extremo ou ao “salário mínimo”. “Seria ainda melhor se o centro de trabalho introduzido pela BWI [associação internacional dos trabalhadores da construção e das madeiras] se tornasse permanente”, afirma de Jong, que acrescenta: “Seria ainda mais grandioso se déssemos o primeiro passo na igualdade de direitos entre homens e mulheres e também nas discussões sobre a comunidade LGBT”.

O jornal “The Guardian” diz que a preocupação com a exploração de trabalhadores migrantes tem dominado os últimos anos, com o Governo catarense a fazer algumas reformas. No entanto, um relatório recente da Amnistia Internacional refere que a implementação das novas leis tem sido minada pela “complacência”. O “The Guardian” diz que os direitos LGBT têm sido sujeitos a um menor escrutínio.

As autoridades do Catar asseguram que os viajantes que apoiam a causa LGBT conseguirão sentir-se seguros no país. As bandeiras do arco-íris, o mais reconhecido símbolo da comunidade LGBT, serão autorizadas nos estádios. No entanto, “instigar a sodomia” continua a ser ilegal. Os direitos das mulheres também receberam menos atenção, com a Human Rights Watch a dizer que o sistema de “proteção” masculina do Catar “nega às mulheres o direito de tomar quaisquer decisões-chave sobre as suas vidas”.

A seleção dos Países Baixos e a KNVB desenvolveram uma resposta estratégica ao Campeonato do Mundo sob o lema “o futebol apoia a mudança”. A mensagem surgiu impressa nas camisolas da equipa neerlandesa antes de um jogo de qualificação realizado em março. De Jong diz que o país tem estado empenhado nesta resposta desde 2015, quando fez pressão sobre a FIFA para que o tema dos direitos humanos fosse tido em conta na escolha dos países organizadores do Mundial de futebol. Desde 2020, a KNVB dialoga com a Amnistia Internacional, a Organização Mundial do Trabalho, entre outras entidades relevantes para a defesa dos direitos humanos.