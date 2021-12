O Newcastle quer Darwin já mas o Benfica diz que o avançado só sai no fim da época

Ainda que os números possam, eventualmente, ser tentadores, a SAD do Benfica recusa a saída de Darwin Núñez na próxima janela de mercado, em janeiro. O jornal “A Bola”, que dá a notícia, cita uma fonte oficial do clube da Luz.

Com a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões, o Benfica mantém-se em competição em quatro frentes: Liga Portugal, Liga dos Campeões, Taça de Portugal e Taça da Liga. O jornal desportivo diz que Darwin é um dos “imprescindíveis”. O presidente Rui Costa e os seus companheiros de direção não querem cometer erros do passado e, portanto, irão resistir às propostas, por mais atraentes que elas possam ser.

Os ingleses do “The Sun” acrescentam à lista de interessados no jogador de 22 anos o Real e o Atlético de Madrid, o Inter de Milão e o Manchester City, além do já referido Newcastle. Mas a resposta imediata será sempre negativa. O Benfica quer que Jesus tenha as condições necessárias para ir o mais longe possível na Liga dos Campeões.

Os milhões arrecadados na fase de grupos da prova rainha do futebol europeu dão alguma segurança aos encarnados. Entende-se na Luz que não há urgência em encaixar somas avultadas com a venda de jogadores, pelo menos para já.