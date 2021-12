Tribunal desresponsabiliza Manchester City no caso dos oito homens alegadamente vítimas de pedofilia por ex-olheiro do clube

De acordo com a notícia do “Daily Mail”, o tribunal não considera o Manchester City responsável pelos danos sofridos por oito homens que alegam ter sido abusados sexualmente, enquanto crianças, por um funcionário do clube. Barry Bennell era, nos anos setenta e oitenta, olheiro do City, e ter-se-á aproveitado de várias crianças em múltiplos clubes e equipas escolares do Norte de Inglaterra.

O advogado do Manchester City fez questão de dizer ao juiz que os representantes das alegadas vítimas “ficaram muito longe” de provar a responsabilidade do clube no crime.

Os oito homens, agora na casa dos 40 e dos 50 anos, alegam que Bennell abusou deles quando jogavam futebol escolar em equipas que o arguido treinava, no Noroeste de Inglaterra, entre 1979 e 1985. Segundo o “Daily Mail”, as vítimas alegam que Bennell era também olheiro do City durante esse tempo e que, por isso, o clube deve ser responsabilizado pelos abusos. Os dirigentes dos citizens recusam essa acusação.

Os advogados das diversas partes envolvidas estarão esta sexta-feira em tribunal a desenvolver as alegações finais. Com esse procedimento, o julgamento deverá ficar concluído, diz o “Daily Mail”.