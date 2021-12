Aos 16 anos, a portuguesa Marta Paço é campeã mundial de surf adaptado: “Nunca pensei chegar aqui”

Portugal tem uma nova campeã mundial. A surfista Marta Paço venceu a final do Campeonato do Mundo de surf adaptado, batendo na final duas atletas dos EUA e de Espanha. O evento decorreu na praia de Pismo, na Califórnia.

Marta tem apenas 16 anos mas este não é o seu primeiro grande troféu. Em 2019, aos 14 anos, a surfista portuguesa já se tinha sagrado Campeã da Europa da mesma modalidade.

A atleta natural de Viana do Castelo, cega de nascença, enfrentou as ondas pela primeira vez aos 12 anos de idade, apenas dois anos antes de vencer o troféu europeu e quatro antes do Mundial agora conquistado.

Em declarações à RTP, Marta Paço admitiu que se “divertiu imenso” apesar de ter apanhado algumas ondas complicadas. Ao lado do treinador do Surf Clube de Viana, Tiago Prieto, a jovem usou o plural para dizer que fizeram tudo o que tinham “vindo a treinar nos últimos meses”.

“Nunca pensei chegar aqui e agora conquistei os dois principais títulos [de surf adaptado] ao nível mundial e isso para mim é super especial,” declarou uma naturalmente orgulhosa Marta Paço.