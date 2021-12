Rafa marcou e dedicou o golo a Frederico, um menino de 12 anos que não resistiu a um cancro

Conhecer o ídolo do Benfica e da seleção, Rafa, era um dos maiores sonhos de Frederico. Os pais do menino de 12 anos fizeram tudo para que o desejo fosse concretizado. De acordo com o "Record" e "A Bola", há pouco mais de três semanas, contactaram o Benfica, que convidou a criança para visitar o Seixal e conversar com Rafa.

Doente oncológico em fase avançada, Frederico desfrutou do encontro com o jogador, que lhe prometeu uma dedicatória especial para quando voltasse a marcar um golo. Infelizmente, o menino acabou por não resistir à doença e faleceu antes do jogo deste fim de semana. Mas Rafa não esqueceu a promessa e, logo após ter marcado o terceiro dos encarnados, dirigiu-se para uma câmara e homenageou o seu fã.

O jogador partilhou a fotografia da homenagem nas redes sociais, acompanhando-a com a frase “Descansa em paz, Frederico”.