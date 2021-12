Simeone lembra jogo com o FC Porto para justificar derrota com o Real Madrid: “Equipa vinha de esforço mental muito grande em Portugal”

O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, lembrou o desgaste do jogo com o FC Porto, no Dragão, para justificar, pelo menos parcialmente, a derrota com o grande rival de Madrid. O Real venceu fora por 2-0 e cimentou a liderança da Liga espanhola.

A vitória do Atlético no Porto constituiu, segundo Simeone, “um jogo europeu desgastante”. Os espanhóis garantiram no Dragão o segundo lugar do grupo, atrás do Liverpool e à frente do FC Porto e do AC Milan. O Atlético segue para os oitavos de final da Liga dos Campeões, enquanto a equipa de Sérgio Conceição continuará a sua luta na Liga Europa.

“A equipa fez um grande esforço outra vez,” disse Simeone. “Trabalhou muito bem coletivamente. (…) Vinha de um esforço mental muito grande em Portugal,” justificou o técnico argentino.

Diego Simeone não teve qualquer problema em elogiar o atual momento do grande rival: “O Real está muito bem, com um futebol que me agrada muito. Carlo Ancelotti é um grande treinador”.