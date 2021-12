Até Harry Kane defende Lewis Hamilton: “Não parece que há umas regras bizarras que deram uma vantagem injusta [a Verstappen]?”

Estão unidos, o capitão da seleção inglesa de futebol e o heptacampeão de Fórmula 1, também ele inglês. A controvérsia no desfecho do Mundial de F1, com o título a ser atribuído a Max Verstappen depois de os comissários de pista terem permitido a aproximação do neerlandês da Red Bull ao Mercedes de Hamilton, tem gerado os mais diversos comentários. No entanto, ainda não se tinham ouvido reações do mundo do futebol.

Kane, jogador do Tottenham, recorreu às redes sociais para se solidarizar com o compatriota: “Foi incrível ver a batalha entre Lewis e Max. Sem que eu seja especialista no assunto, não parece que houve umas regras bizarras que deram [a Verstappen] uma vantagem injusta? Por que razão foi Hamilton penalizado por um acidente de outro piloto?”.

O goleador inglês não se ficou por aqui. Noutra publicação, Kane referiu que Lewis Hamilton “fez uma corrida perfeita, sob grande pressão”. O futebolista chega a dizer que “tiraram [a Hamilton] o título mundial”. “Foi pena ter acabado assim,” considerou Harry Kane.