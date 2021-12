Benfica, PSG, “verguefa”: imprensa espanhola não poupa a UEFA depois do sorteio da Champions ditar sorte diferente para o Real Madrid

A imprensa espanhola – principalmente a “Marca” – não faz cerimónias e grita “vergonha!” depois do episódio caricato no sorteio para os oitavos de final da Liga dos Campeões. O motivo da insatisfação, mais do que o caráter jocoso da situação, é o facto de a sorte ter mudado e o Real Madrid, que ia defrontar o Benfica, ter agora como adversário o PSG.

O jornal desportivo puxa o neologismo “vergüefa” para a sua primeira página (combinação das palavras vergonha e UEFA). A equipa que tem Carlo Ancelotti aos comandos ainda esfregou as mãos, com a notícia de que iria defrontar o Benfica, um dos cenários mais favoráveis. O erro técnico no sorteio significou uma repetição que acabou por colocar o Real contra outro tubarão, o PSG, adversário teoricamente menos acessível do que os encarnados.

Choveram então críticas e os teóricos da conspiração foram buscar um tema que andava esquecido nos últimos tempos. Segundo a “Marca”, o segundo sorteio não foi mais do que um castigo da UEFA aos clubes promotores da Super Liga, ou seja, acima de tudo, ao clube presidido por Florentino Pérez.

O artigo acrescenta que Emilio Butragueño, diretor de Relações Internacionais do Real, entende que foi um caso “lamentável” e “surpreendente”. O antigo jogador dos merengues disse ainda que é "muito difícil de entender" o desfecho do evento de segunda-feira.

A linguagem vai ganhando laivos bélicos e o jornal com sede em Madrid fala em “guerra total” entre a UEFA e o Real, originada pela posição de Pérez em relação à Superliga. Do projeto que chocou o mundo do futebol, restam apenas três clubes: Real Madrid, Barcelona e Juventus. Os seis clubes ingleses inicialmente interessados no projeto acabaram por abandonar o barco graças aos protestos dos adeptos e da comunidade futebolística.

A “Marca” não se limita a menosprezar o Benfica. Também o campeão nacional Sporting vem à baila por ter sido colocado frente a frente com a Juventus no primeiro sorteio – que “evitou um clube grande” – e, no segundo sorteio, ter apanhado aquele que será, a par do Bayern de Munique e do Liverpool, o mais forte candidato à vitória final na prova, o Manchester City. Já a Juventus vai defrontar o Villarreal.

Outros jornais desportivos espanhóis, o “As” e o “Sport”, deram a notícia do encontro entre Real e PSG com outro tom: chamaram-lhe “bomba”, realçando as possíveis dificuldades do clube de Madrid.