Cavani sem espaço no United, empresário já teve a primeira conversa com o Corinthians

Depois de várias épocas de alto gabarito no PSG, Edinson Cavani chegou a estar no radar do Benfica. As esperanças dos benfiquistas, no entanto, foram esvaziadas quando o futebolista seguiu viagem para o Manchester United. Aí fez uma bela primeira temporada, mas a chegada de Cristiano Ronaldo no verão roubou-lhe espaço.

O Palmeiras de Abel Ferreira esteve associado a rumores de que estaria interessado no concurso do avançado uruguaio, de 34 anos, mas parece ser o Corinthians quem está na liderança da corrida.

De acordo com o “Globo Esporte”, o irmão e empresário do futebolista, Walter Guglielmone, já conversou com o clube brasileiro, mas a exigência de três anos de contrato terá esmorecido as intenções do Corinthians. Cavani completa 35 anos em fevereiro e um contrato longo não é olhado com bons olhos.

Os salários e prémios são igualmente um entrave, mas o clube acredita que terá parceiros comerciais para seduzir bons futebolistas em 2022, escreve ainda o “Globo Esporte”. Finalmente, e sabendo que o jogador teria de baixar o salário que aufere atualmente em Old Trafford, o Corinthians espera que o trunfo de tornar Cavani protagonista da equipa chegue para o convencer.