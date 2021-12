Futuro incerto para Vitória no Spartak e com sucessor já badalado, mas alguns adeptos estão com o português: “Rui é o nosso treinador”

Prestes a entrar na habitual pausa de inverno da Liga Russa, o Spartak de Moscovo, treinado por Rui Vitória, saiu de cabeça baixa do estádio do Sochi, depois de uma derrota por 3-0. Cada vez mais se fala da demissão do português, mas, aparentemente, não serão os adeptos a apoiar essa decisão.

Após a derrota, já em Moscovo, alguns fãs do Spartak deslocaram-se à entrada do hotel onde o técnico vive e fizeram questão de se manifestar a favor da continuidade de Vitória. Um grupo de adeptos exibia mesmo uma faixa onde se podia ler: “Rui é o nosso treinador”.

A longa pausa que vai agora ter início e que durará até 27 de fevereiro poderá dar a Vitória a hipótese de rever algumas questões que não têm corrido bem. O nono lugar ocupado pelo Spartak na Liga Russa está longe de ser satisfatório. O líder da prova, o Zenit, leva já 15 pontos de vantagem sobre o clube orientado pelo ribatejano.

O Spartak tem lugar garantido nos oitavos de final da Liga Europa, mas isso poderá não ser suficiente ao português para segurar o emprego. O jornal “A Bola” refere que o principal candidato à sucessão de Rui Vitória é o italiano Paolo Vanoli, ex-adjunto de Antonio Conte no Inter.