O jogo ainda não tinha começado e o VAR expulsou o guarda-redes do Cerro Porteño: o episódio bizarro na Supertaça do Paraguai

O jogo, a contar para a Supercopa do Paraguai, estava prestes a começar. Atrás da baliza de Jean Fernandes, o guarda-redes do Cerro Porteño, estavam os barulhentos e apaixonados adeptos do Olimpia. Palavras e objetos terão voado, e Jean cedeu: o brasileiro emprestado pelo São Paulo fez um gesto que levou o VAR a atuar, mostrando-lhe o cartão vermelho direto ainda antes do apito inicial.

“Quando fui colocar o meu rosário ao lado do poste, coisa que sempre faço, começaram a atirar coisas para mim”, defendeu-se o futebolista numa transmissão em direto no Instagram, aqui citado pela versão brasileira do “El País”. O brasileiro tem algumas polémicas no currículo, especialmente uma detenção, no início de 2020, por acusações de agressões à mulher, numas férias nos Estados Unidos, um episódio que quase lhe valeu a rescisão do contrato por parte do São Paulo, que não mais contou com o goleiro.

Voltando à defesa da expulsão na Supertaça, Jean continuou: “Eu fiz um gesto que é normal no Brasil. Um jogador chamado Gerson [do Marselha] comemora assim e é algo super normal no Brasil, se chama vapo, é o sinal do vapo. Não sei o que o árbitro pensou e acabou a tirar-me do jogo. Difícil. Foi um mal entendido”, justificou.

Como a Supertaça paraguaia ainda não tinha começado, o treinador Francisco Arce pôde colocar em campo o guarda-redes suplente, Rodrigo Muñoz. O Olimpia acabaria por vencer por 3-1, com golos do eterno Roque Santa Cruz, Richard Ortiz e Alejandro Silva, limpando assim a imagem do pobre oitavo lugar no Torneio Clausura, vencido pelo rival Cerro Porteño.

O dia foi especial também para Roque Santa Cruz, de 40 anos, que se despediu do clube onde começou a carreira profissional. “Continuarei a jogar, mas este foi o meu último jogo no Olimpia. Já estou decidido. Hoje terminou um ciclo para mim”, desabafou. O paraguaio, que passou muitos anos no Bayern Munique, celebrou 92 golos em 392 jogos no Olimpia.