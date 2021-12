Surto de covid-19 “fecha” Manchester United durante pelo menos 24 horas e adia jogo com o Brentford

O jogo do Manchester United em Brentford, esta terça-feira, foi adiado depois de ter sido detetado um surto de covid-19 na equipa dos red devils. A confirmação do adiamento foi feita após decisão da Premier League, já perto da meia-noite, após o United ter pedido que o jogo não se realizasse devido a preocupações com a variante Omicron e o possível contágio de mais pessoas.

De acordo com o “Daily Mail”, o clube encerrou por 24 horas o centro de estágio onde costuma treinar a primeira equipa. O treino de segunda-feira foi anulado para tentar conter o vírus. No domingo, vários jogadores e membros do staff já tinham testado positivo ao novo coronavírus.

Num comunicado, a Premier League disse: “Decidimos adiar o jogo entre o Brentford FC e o Manchester United, que deveria ser disputado amanhã [hoje, terça-feira]. A decisão foi baseada no aconselhamento de médicos, após a deteção de um surto de covid-19 dentro do Manchester United. A Liga deseja uma rápida recuperação de jogadores e staff. A partida adiada será reagendada”.

O Manchester United emitiu também um comunicado: “Após a confirmação de vários testes positivos na equipa principal e no staff, considerámos que o surto requer vigilância contínua. O Manchester United lamenta a inconveniência causada ao Brentford FC e aos adeptos de ambos os clubes”.

No domingo passado, o jogo entre o Tottenham e o Brighton já tinha sido adiado devido à pandemia.