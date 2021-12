Artur Moraes quer regressar ao Benfica. “Toda a gente sabe, está escrito na minha cara”

O jornal “Record” falou com Artur Moraes, antigo guardião do Benfica, que não esconde o desejo de voltar à Luz para integrar a estrutura do clube encarnado. Entre 2011 e 2015, o guarda-redes foi alternando a titularidade na baliza das águias com algumas passagens pelo banco de suplentes (muito por ter coincidido no clube com Jan Oblak ou o compatriota Júlio César). Artur conquistou sete troféus na Luz.

Nos últimos anos, Artur Moraes abraçou o projeto do Alverca como CEO da SAD ribatejana. Agora livre desse cargo, o brasileiro não faz cerimónias e diz ao jornal desportivo que tem mantido “conversas com as pessoas do Benfica", mesmo que não tenha recebido qualquer convite formal.

"Que eu tenho vontade de regressar, toda a gente sabe, está escrito na minha cara”, admite com frontalidade. Artur diz que, para já, quer “parar um pouco” mas no caso de surgir a oportunidade, o brasileiro é taxativo: “Não direi que não”.