Depois de deixar o Orlando City, Nani foi oferecido ao Fluminense. Mas há entraves à transferência do português para o Brasil

O ano de 2021 está a terminar com muita ação no histórico Fluminense. O clube vai ter como treinador Abel Braga, um velho conhecido do futebol português, esta semana já anunciou Felipe Melo, que venceu duas Taças Libertadores com Abel no Palmeiras, e as negociações por William Bigode estão no bom caminho.

Há também um português metido nesta revolução. Trata-se de Nani que, com 35 anos, deixou o Orlando City, da MLS e, de acordo com o Globoesporte, foi oferecido ao Fluminense. A direção do clube gosta do jogador mas considera as condições exigidas muito caras para a realidade brasileira.

Foi o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista nas questões de mercado, quem deu a notícia do interesse de Nani em experimentar o futebol brasileiro. No entanto, o Globoesporte descobriu que o entrave à contratação está a ser mesmo o dinheiro.