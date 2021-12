Onana esteve suspenso nove meses e desabafa: “É incrível como um comprimido de 40 miligramas pode destruir a tua vida”

André Onana, guarda-redes do Ajax e dos Camarões, nunca se conformou com a suspensão por nove meses imposta pela UEFA. Onana testou positivo num teste antidoping e foi castigado apesar de a UEFA ter reconhecido que se tratou de um erro não intencional e que o comprimido que o jogador tomou não ajuda a melhorar o desempenho.

Em entrevista ao diário "Marca", Onana refere que tudo aconteceu após um empate com a Atalanta: “Acordei com dor de cabeça e fui tomar um medicamento que tinha sido prescrito, mas a minha mulher, que tinha acabado de dar à luz, tinha um semelhante, que é usado para retenção de líquidos e eu tomei sem querer. Naquele dia, fui o primeiro a fazer o controlo antidoping e a ir para casa".

O jogador conta que “um mês depois" estava nos Camarões quando lhe disseram que tinha testado positivo.

"Eu não sabia o que era aquilo [o medicamento]. A minha mulher é que me disse que eram uns comprimidos que o médico lhe tinha receitado”, explica.

“Estes erros são sancionados e eu tive de pagar por isso. Estou feliz por ter voltado e quero alertar os atletas de elite para terem cuidado. És responsável por tudo o que entra no teu corpo. Se beberes água contaminada, a culpa é tua. É difícil mas são as regras e eu tive de cumprir a minha sentença," declarou o camaronês.



O Tribunal Arbitral do Desporto acabou por reconhecer a não-intencionalidade do gesto, o que levou a uma redução da suspensão inicial, por 12 meses, para nove. Ainda assim, Onana não compreende: "Achei uma barbaridade. Um guarda-redes não corre. Testei positivo devido a um comprimido de perda de peso quando nem tinha líquido para reter. Reduziram a pena porque perceberam que era um bocado injusto”.

Onana refletiu ainda sobre as consequências do castigo para a carreira de um jogador: "É incrível como um comprimido de 40 miligramas pode destruir a tua vida, a tua carreira ou manchar a tua imagem. Psicologicamente é muito difícil. (…) Vi tudo o que saiu na imprensa e pensei: 'serei viciado em drogas?'. Percebes que no futebol não há humanidade. Para alguns somos robôs e não temos o direito de falhar," concluiu.