Quando o Papa conhece "Deus" ou o encontro entre Ibrahimovic e Francisco

Zlatan Ibrahimovic encontrou-se na terça-feira, dia 14 de dezembro, com o Papa Francisco, no Vaticano. Após o encontro, o jogador sueco publicou várias fotografias nas suas contas das redes sociais.

Numa das imagens, Ibra escreveu a legenda “Peace and Love”. O jornal italiano “La Gazzetta dello Sport” refere que o jogador do AC Milan disse ao Papa: “Trouxe algo para si e queria dar-lho pessoalmente”. O sueco ofereceu então uma cópia do seu livro, uma autobiografia, e explicou que aquela era “uma parte” da sua história: “Contém a descrição da minha vida e uma pequena mensagem”.

Francisco terá mostrado a intenção de ler o livro e retribuiu também com literatura, oferecendo a Zlatan a obra “Desporto segundo o Papa Francisco”. Zlatan Ibrahimovic ofereceu também uma camisola do AC Milan assinada por si e perguntou ao Sumo Pontífice: “Gosta do Milan?” O Papa preferiu ignorar a pergunta, sorriu e agradeceu os presentes, não sem que Ibra tenha dito, com a camisola na mão: “Com isto faço um pouco de magia em campo”.