A caminho de Lisboa, vice-presidente do Flamengo fala sobre Jorge Jesus: “Seria uma decepção ir a Portugal e ele não pagar um café”

Após uma temporada na qual não conseguiu os seus objetivos, o Flamengo está, agora, sem treinador, depois de Renato Gaúcho ter deixado a direção técnica do clube carioca. E, para tentar garantir um novo dono para o banco do conjunto do Rio de Janeiro, uma comitiva do clube, liderada por Marcos Braz, vice-presidente, partiu rumo a Lisboa.

Segundo a imprensa brasileira, Jorge Jesus, Carlos Carvalhal, Paulo Fonseca e Paulo Sousa são os principais nomes na agenda do Flamengo. Em declarações reproduzidas pelo "Globoesporte" antes da viagem para a Europa, Marcos Braz falou abertamente sobre a digressão da comitiva do 'mengão'.

"Temos uma agenda pré-definida, não em função de ser plano A, B ou C. É em função da logística", disse Braz, que revelou haver "cinco ou seis dias" para chegar a um acordo até ao Natal e assegurou que os dirigentes do Flamengo "não ficarão só em Lisboa", vindo com um "alvo e planeamento".

"Queremos resolver o mais rapidamente possível, mas vamos com segurança. Não duvidem que o Flamengo vai contratar um profissional à altura do Flamengo", sublinhou.

Sobre Jorge Jesus, Marcos Braz vincou haver uma "relação construída" com o atual treinador do Benfica: "Ele sabe que tudo o que acordei com ele, eu cumpri. Tenho esse crédito com ele. Ele tem contrato, mas sempre que vou a Portugal, eu encontro-me com ele. Para mim, seria uma decepção ir a Portugal e ele não pagar um café", considerou o vice-presidente do Flamengo.

Quanto às dificuldades de garantir a contratação de um novo técnico, Braz recordou que há "treinadores com contrato que têm de tomar decisões de vida, não só desportivas", o que pode complicar as negociações. O vice-presidente lembrou que, quando Jorge Jesus saiu do Flamengo, o clube "tinha um alvo encaminhado, Carlos Carvalhal", mas que o atual timoneiro do Sporting de Braga não rumou ao Rio por "um problema pessoal", porque ir para o Brasil implica "uma troca de vida", o que "não é brincadeira, ainda para mais tendo filhos", explicou o dirigente, citado pela "Globoesporte".