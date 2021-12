Empresário de Everton ameaça: “Se continuar assim, vamos ter de tirá-lo daí. Quando começa a ganhar confiança, Jesus tira-o da equipa”

O entorno de Everton não está feliz com a pouca utilização do brasileiro no Benfica e já fala de uma possível saída. Márcio Cruz, representante do jogador, não gostou de ver Everton mais uma vez a jogar como ala-direito frente ao Sp. Covilhã, para a Taça da Liga.

“Se continuar assim, vamos ter de tirar o jogador daí, para que o Benfica não fique prejudicado. Se não é para o colocar na sua posição, então não o ponha como ala”, disse o empresário, em declarações ao “Record”. Everton fez toda a formação no Brasil como extremo-esquerdo, posição onde se destacou no Grémio e na seleção brasileira.

Márcio Cruz foi ainda mais longe nas palavras e diz mesmo que “Jorge Jesus está a acabar com um jogador por quem o Benfica pagou 20 milhões de euros”.

“Quando o Everton está a ganha confiança e e melhorar, ele tira-o da equipa”, sublinha o empresário sobre Jorge Jesus.