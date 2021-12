Mattijhs De Ligt “está pronto para um novo passo”: quem o diz é o empresário Mino Raiola

Foi talvez o central mais badalado na Europa quando o Ajax fez aquela temporada mágica na Liga dos Campeões. Mattijhs De Ligt, de 22 anos, estará de saída da Juventus. Quem o diz é o empresário, Mino Raiola.

“Está pronto para um novo passo”, admitiu recentemente Raiola, aqui citado pelo “Mundo Deportivo”, alguns dias depois de uma reunião com Joan Laporta, o presidente do Barcelona.

O defesa até tem sido titularíssimo na equipa de Massimiliano Allegri, que continua a tentar levantar-se depois de um arranque de temporada completamente desastroso.

O futuro de De Ligt parece de facto estar incerto, as palavras do agente não deixam dúvidas. “Creio que todos sabemos que clubes mencionar para o seu futuro e, com todo o respeito, não são clubes como o Fortuna Düsseldorf. Veremos este verão. Podem ser o Barcelona, Real Madrid ou PSG”, atirou, admitindo ainda a Premier League como eventual cenário. Ou seja, a vida do ex-capitão do Ajax deverá ter novo rumo.

O neerlandês está na terceira temporada em Turim, sendo que a carreira começou ao mais alto nível em 2016/17, ainda muito jovem. Segundo o “Mundo Deportivo”, o futebolista estará avaliado em 70 milhões de euros.