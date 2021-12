O PSG vai jogar com o Real Madrid na Champions e receio da reação dos adeptos leva Mbappé a adiar assinatura pelos espanhóis

Vem de longe o namoro entre Kylian Mbappé e o Real Madrid, desde sempre apontado com favorito para uma mudança de ares do francês. O avançado, em final de contrato com o PSG, poderia aproveitar a janela de inverno e garantir desde já um lugar no plantel comandado por Carlo Ancellotti.

O jornal espanhol “As” diz que Mbappé teme fazê-lo, acima de tudo, devido a possíveis reações dos adeptos. Real Madrid e Paris Saint-Germain vão defrontar-se nos oitavos de final da Liga dos Campeões e, aparentemente, o avançado prefere esperar que os jogos aconteçam e só então assinar contrato com os espanhóis.

Caso Mbappé assinasse já, estaria sob forte escrutínio durante toda a eliminatória entre o atual e o futuro clube. Uma má exibição pelo PSG poderia provocar a ira dos adeptos franceses. Por outro lado, no caso de jogar bem e ser decisivo na eliminação do Real Madrid da Liga dos Campeões, o internacional francês poderia não ser muito bem recebido na capital espanhola.

Portanto, a intenção de Mbappé é assinar pelo Real depois da eliminatória, aconteça o que acontecer ao futuro dos dois clubes na liga milionária. Resta saber se, mesmo sem contrato assinado, o campeão do mundo pela França não vai estar sob forte vigilância dos adeptos de ambos os lados – particularmente do lado de Paris, sabendo que o jogador vai sair – que não lhe perdoarão o mínimo deslize.