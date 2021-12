“Se te pões a discutir Messi é porque não sabes nada de futebol”: Leonardo fala do argentino e admite “surpresas” com Sergio Ramos

Numa entrevista à cadeia Europe 1, o diretor desportivo do PSG, Leonardo, falou sobre Lionel Messi e ainda sobre as “surpresas” em relação a Sergio Ramos.

“O Leo Messi para mim é indiscutível. Se te pões a discutir Messi é porque não sabes nada de futebol. Os seus números nestes meses são incríveis”, começou por dizer, aqui citado pela "Marca".

“Ele e o Mbappé participaram em quase todos os golos do clube. É decisivo. Messi leva 20 anos a jogar da mesma maneira. A coisa muda quando tens outros jogadores ao seu lado, mas é adaptável porque é um génio e os outros génios têm que se adaptar a ele”, refletiu.

O feliz Leonardo com Messi está apreensivo com Sergio Ramos, que ainda só tem duas participações pelo clube parisiense. “Não esperávamos estar quatro ou cinco meses sem o Ramos. Sabíamos que vinha com lesões da temporada passada e que tínhamos de geri-las. É certo que houve surpresas”, admitiu.

Mais: “Houve algumas tensões, obrigámo-nos a preparar-nos e depois recuámos. Mas hoje está realmente no caminho certo. Seria realmente importante tê-lo connosco na segunda parte da época”.