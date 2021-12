Antigo ciclista Jan Ullrich volta a ser internado para travar a dependência de álcool

Foi, durante muito tempo, o grande rival de Lance Armstrong, também caído em desgraça. Jan Ullrich tem uma história de vida difícil, com graves crises de depressão extrema, que tentou combater com álcool e drogas.

Segundo o tabloide alemão “Bild”, o antigo ciclista, agora com 48 anos, estava num momento positivo da vida, livre das substâncias que lhe arruinaram muitos anos de vida. No entanto, uma recaída recente levou a que fosse hospitalizado e transportado para uma clínica suíça onde vai retomar o tratamento por dependência de álcool.

Há apenas alguns meses, a antiga estrela do ciclismo mundial tinha aberto o coração numa entrevista, precisamente ao antigo rival Lance Armstrong, no podcast do norte-americano. “Esqueci-me do que era bom para mim durante 15 ou 20 anos. Nessa altura, esqueci-me dos meus filhos, da família e esse foi o meu problema. Mas agora recuperei e tenho bons amigos, sinto-me feliz", afirmou Ullrich no passado mês de setembro.

Enquanto ciclista profissional, Ullrich foi campeão olímpico, em Sydney 2000, venceu uma Volta a França, em 1997, e uma Volta a Espanha, dois anos mais tarde.