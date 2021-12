Lazio atenta a Diogo Costa. O jovem guarda-redes do FC Porto está na lista de Maurizio Sarri

A partir do momento em que relegou Marchesín para o banco de suplentes, Diogo Costa viu acenderem-se os holofotes e começou inevitavelmente a chamar a atenção de outros clubes. O jovem de 22 anos formado no Olival foi ganhando confiança e nunca mais perdeu a titularidade.

Segundo o jornal espanhol “Sport”, Costa está na lista de desejos de Maurizio Sarri, treinador da Lazio, precisamente a equipa adversária dos dragões no play-off da Liga Europa.

O atual dono da baliza dos romanos é Pepe Reina, veterano de 39 anos. O clube onde Sérgio Conceição jogou vê no jovem internacional português uma boa alternativa ao espanhol, embora não a única. Kepa Arrizabalaga, o basco do Chelsea que não tem confirmado o que prometia, e Alex Meret, do Nápoles, são também fortes hipóteses.

Diogo Costa estreou-se na equipa principal do FC Porto em 2019. Ao longo da presente época tem sido dono e senhor da baliza azul e branca. Tem 21 jogos pela primeira equipa dos dragões. Está ligado ao clube até 2026, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.