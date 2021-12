Paulo Sousa entre a continuidade na Polónia e as aventuras no Brasil: Inter de Porto Alegre e Flamengo de olho no treinador

O site Globoesporte diz que o Internacional de Porto Alegre já terá feito uma proposta concreta a Paulo Sousa, apesar do clube negar o interesse na contratação do atual selecionador da Polónia. Isto quando o português continua a integrar a lista de opções do Flamengo para a próxima época.

O Inter terá feito a Paulo Sousa uma proposta de dois anos de contrato. O clube terá tido uma conversa com o técnico durante a qual explicou os objetivos para a época que aí vem e, claro, abordou as questões financeiras. O antigo jogador de Benfica e Sporting terá prometido resposta para breve.

De acordo com a mesma fonte, o técnico luso até nem estaria entre os principais nomes pretendidos pelo clube de Porto Alegre. A possibilidade terá nascido com o interesse do Flamengo. Os dirigentes cariocas viajaram para Portugal nos últimos dias, com uma lista de técnicos portugueses encabeçada por Jorge Jesus e da qual também fará parte o nome de Paulo Sousa.