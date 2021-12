Imprensa inglesa diz Benfica poderá tentar o empréstimo de Phil Jones, defesa central do Manchester United que não joga há quase dois anos

Jorge Jesus nunca escondeu o incómodo provocado pela lesão de Lucas Veríssimo que, com Jan Vertonghen e Nico Otamendi, estava a solidificar um trio no centro da defesa do Benfica. Quando se pensava que o técnico se tinha conformado com as opções que o plantel lhe dá, eis que os ingleses do “Daily Mail” anunciam que a solução poderá vir da Premier League.

O jornal inglês anuncia que o Benfica poderá tentar o empréstimo de Phil Jones, jogador que tem vindo a perder influência no Manchester United, tanto pela concorrência como pela acumulação de lesões. O jogador de 29 anos ainda não fez nenhum jogo esta época.

Aliás, fará dois anos, a 26 de janeiro, desde que Jones jogou pela última vez pela equipa principal do clube inglês — então para a Taça de Inglaterra, contra o Tranmere Rovers.

O atual técnico do Manchester United, Ralf Rangnick, já avisou que quer ter um plantel mais curto e vai promover algumas saídas já em janeiro. Phil Jones tem contrato até 2023 e é um dos grandes candidatos a deixar o clube, 10 anos depois de ter chegado, proveniente do Blackburn Rovers.