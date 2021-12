Mourinho queria Diogo Dalot, mas o Manchester United tem planos para o jogador português

A notícia foi dada pelos italianos do "Calciomercato". O homem que, em 2018, levou Diogo Dalot para o Manchester United queria ir buscá-lo. De acordo com o site, a Roma de José Mourinho gostaria de contar com o internacional português no plantel e já neste inverno. O clube do noroeste de Inglaterra não está interessado em deixá-lo sair.

A contratação do lateral terá sido um pedido de Mourinho, feito ao diretor-desportivo da Roma, o ex-Benfica Tiago Pinto. Este terá abordado o clube inglês para avaliar as possibilidades de negócio.

A resposta terá vindo diretamente do novo técnico dos red devils, o alemão Ralf Rangnick, que não pretende deixar sair Dalot, pelo menos em janeiro.