40 minutos em campo, dois cartões amarelos e a 27.ª expulsão da carreira. Foi assim o regresso de Sergio Ramos à Ligue 1

O regresso de Sergio Ramos à Ligue 1 não foi propriamente o esperado. O homem que até detém o recorde de expulsões da Liga Espanhola (20), com o Real Madrid, já começou a trabalhar para fazer o mesmo em França.

Depois da paragem devido a problemas musculares, o espanhol regressou frente ao Lorient, mas ficou apenas 40 minutos em campo. Depois de ver dois cartões amarelos, Ramos foi naturalmente expulso. O PSG estava a perder e conseguiu o empate nos últimos minutos, já sem o espanhol no relvado.

A aventura em terras gaulesas do antigo jogador do Real Madrid não tem sido fácil. Até agora, Sergio Ramos tinha feito apenas um jogo na Ligue 1, há um mês, frente ao Saint-Étienne. A expulsão no jogo com o Lorient indica que vai falhar a próxima jornada da principal competição de França.

Ao todo, Sergio Ramos tem 27 expulsões na carreira: 20 na liga espanhola, cinco na Liga dos Campeões, uma na Supertaça de Espanha e esta última no campeonato francês.