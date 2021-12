Depois do namoro interrompido com o Benfica, John Textor está perto de comprar a SAD do Botafogo

Depois de comprar 18% das ações do Crystal Palace no verão e de ter falhado o badalado negócio de adquirir 25% da SAD do Benfica, o empresário John Textor estará prestes a fechar a compra da SAD do Botafogo, um dos míticos clubes brasileiros.

De acordo com o “Globo Esporte”, o norte-americano já assinou mesmo um pré-contrato com o clube e o negócio poderá rondar à volta dos 63 milhões de euros.

"É com grande satisfação que anunciamos esse marco histórico no Botafogo", disse nas últimas horas Durcesio Mello, o presidente do clube onde jogaram em tempos idos Garrincha e Didi e que acabou de subir ao Brasileirão.

E acrescentou: "Um clube da nossa grandeza terá um parceiro de altíssimo nível para investir e criar as condições que nos possibilitem retomar o protagonismo no futebol brasileiro e mundial. Agora, iniciamos uma segunda etapa do processo, igualmente importante, antes de formalização da nova constituição jurídica".

O "Globo Esporte" revela ainda que há um outro negócio em cima da mesa para Textor, que estará perto de comprar uma parcela do RWD Molenbeek, da segunda divisão belga.

Este negócio poderá estar concluído em meados de janeiro e é conhecido alguns dias depois de Ronaldo "Fenómeno", o ex-futebolista e atual dono do Valladolid, comprar o Cruzeiro.