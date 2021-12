Após conversa a dois, Rui Costa segurou Jorge Jesus na ressaca do desaire no Dragão. Treinador garantiu que está comprometido

Depois do desaire na Taça de Portugal, no Dragão, onde o Benfica sofreu uma pesada derrota (0-3), Jorge Jesus voltou a ser contestado pelos adeptos e a continuidade do treinador foi questionada, ainda por cima perante enorme assédio do Flamengo.

Segundo o jornal “A Bola”, o presidente do Benfica e Jorge Jesus conversaram no dia seguinte àquela derrota. Rui Costa terá preferido não responder e atuar a quente, ganhando algumas horas para refletir.

Jorge Jesus terá garantido total comprometimento com o clube da Luz, juntando que tem condições para continuar a liderar o Benfica e que acredita que ainda poderá ser campeão este ano.

A derrota, a forma como se desenrolou e o namoro do Flamengo terão deixado a estrutura benfiquista desconfortável e insatisfeita, havendo até quem achasse que o tempo de Jesus terminara, mas Rui Costa optou por manter o projeto e a trajetória, conta o jornal.

O presidente, conta ainda “A Bola”, só terá autorizado o encontro de Jesus com a comitiva do clube do Rio de Janeiro para o técnico ser perentório quanto às suas intenções e rejeitar aquela abordagem.

Na quinta-feira, o Benfica volta a viajar até ao Estádio do Dragão para jogar desta vez por três pontos no campeonato. Jorge Jesus vai estar no banco a orientar a equipa.