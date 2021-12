Atlético Mineiro e Jorge Jesus já falam. Imprensa brasileira refere “postura conservadora e ausência de pressa” nas conversações

Chegam do Brasil notícias de que o Atlético Mineiro não perdeu tempo e já promoveu o primeiro contacto oficial com Jorge Jesus. Segundo o Globoesporte, apesar de a reunião por videoconferência ter sido inconclusiva, já foi marcado novo encontro entre as partes para esta quinta-feira. Nesta nova tentativa, estarão presentes os principais investidores do clube brasileiro.

Na primeira conversa, segundo o site brasileiro, estiveram apenas Rodrigo Caetano, diretor do Atlético para o futebol, e Jorge Jesus, que acabava de terminar a ligação ao Benfica. Foi o próprio treinador a apresentar as suas condições para deixar novamente Portugal e voltar ao campeonato brasileiro, onde foi tão feliz com o Flamengo.

A reunião terá sido pouco mais do que uma apresentação de ambas as partes. A conversa terá sido tranquila, com uma postura conservadora e ausência de pressa. Para a segunda parte estará reservada a discussão do contrato, da duração do mesmo e dos inevitáveis números.