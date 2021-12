Ingleses colocam João Félix num grupo de 10 jogadores que devem sair dos clubes atuais em janeiro

Ao contrário do que acontecia até há pouco tempo, Diego Simeone não nega que João Félix poderá sair do Atlético no próximo mês. O argentino admitiu nas últimas semanas que está “aberto a qualquer possibilidade”. De acordo com o “Daily Mail”, que colocou o português numa lista de 10 jogadores de topo que poderão mudar de clube em janeiro, o playmaker não conseguiu encontrar um lugar consistente na equipa e poderá mesmo estar de saída.

O jornal inglês, que não se cansa de lembrar que o Atlético de Madrid pagou 120 milhões de euros pelo então jogador do Benfica, considera que Félix brilhou nalguns jogos e frustrou noutros. Há que ter em conta, no entanto, que o internacional português tem tido algum azar esta época, tendo sido operado ao tornozelo, o que o limitou no regresso à competição, em setembro. Entretanto, o mês passado, Félix voltou a aleijar-se, desta vez num gémeo.

O regresso de Griezmann ao clube também não ajudou o jovem viseense. O luso-francês tem ganho a corrida ao português, que vem jogando menos, mesmo que alguns dos seus momentos em campo sejam épicos. Esta época, João Félix fez 15 jogos, marcou duas vezes e fez duas assistências, números claramente abaixo do que se esperava. Segundo o “Daily Mail”, a ida para outro clube poderá reforçar – ou ajudar a recuperar – o seu estatuto de prodígio do futebol mundial.