O treinador do Arsenal está novamente com covid-19 e falha jogo com o Manchester City

Diz o “The Guardian” que o treinador do Arsenal, o basco Mikel Arteta, vai estar ausente do banco no Dia de Ano Novo, por estar infetado com covid-19. No primeiro dia de 2022 realiza-se um dos maiores clássicos do futebol inglês, a opor o Arsenal de Arteta ao Manchester City de Pep Guardiola.

O técnico está agora em isolamento, algo que não é novo para ele. Em março de 2020, Arteta já tinha contraído o novo coronavírus, o que terá contribuído para a paragem forçada da Premier League. No dia 1 de janeiro serão os seus adjuntos, Albert Stuivenberg e Steve Round, a comandar a equipa dos Gunners.

O Arsenal tinha já vários jogadores infetados com covid-19. Mas as ausências de Calum Chambers, Takehiro Tomiyasu, Ainsly Maitland-Niles e do internacional português Cédric Soares não impediram a goleada por 5-0 ao Norwich, no Boxing Day. O jogo do Arsenal com o Wolves de Bruno Lage, que teria decorrido na terça-feira, foi adiado devido à contaminação de elementos das duas equipas.