Thomas Tuchel: “Só quem for estúpido pode pensar que é possível o Chelsea lutar pelo título”

O empate em casa, frente ao Brighton, deixou Thomas Tuchel com cara de poucos amigos e uma amargura nas palavras. Depois do 1-1, o treinador alemão do Chelsea deu uma conferência de imprensa dramática. Os blues estão agora a oito pontos do topo, onde está, confortavelmente sentado, o Manchester City de Pep Guardiola.

Tuchel começou com uma pergunta retórica: “Como é suposto estarmos a lutar pelo título? Só quem for estúpido pode pensar que isso é possível para o Chelsea”. O técnico lembrou que o plantel tem “sete casos de covid-19” e ainda “cinco ou seis jogadores lesionados durante dois meses”.

O antigo treinador de Borussia Dortmund e PSG encolheu então os ombros, antes de completar: “Como é possível competir assim? Esta é a realidade e temos de aceitar as regras que nos impõem. Isto é como jogar na roleta e esperar pelo resultado”.