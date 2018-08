Ora aqui está o primeiro golo de Cristiano Ronaldo com a camisola da Juventus

O golo não é vistoso, nem sequer é difícil ou de grande execução técnica. Mas para a história, será sempre o primeiro golo de Cristiano Ronaldo com a camisola da Juventus.

O português foi um dos titulares do habitual encontro que a equipa principal da Juventus faz com a formação B na pequena vila de Villar Perosa, a 50 quilómetros de Turim. Este ano, o jogo está naturalmente a ser acompanhado com mais atenção, já que marca a estreia do português.