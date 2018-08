Tudo para receber Cristiano Ronaldo em Verona. Até unidades anti-terrorismo

No próximo sábado, Verona vai por algumas horas deixar de ser a cidade de Romeu e Julieta para passar a ser a cidade da estreia de Cristiano Ronaldo na Serie A. É frente ao Chievo que o português vai fazer o primeiro jogo oficial com a camisola da Juventus e a cidade de 250 mil habitantes prepara-se para uma enchente não só de adeptos como também de imprensa internacional que não vai passar ao lado de um dos acontecimentos da temporada.

E o peso de Cristiano é tão grande que as autoridades da cidade do norte de Itália não olharam a meios para garantir a segurança. “As unidades anti-terrorismo estarão prontas porque estamos a falar de um evento que assumiu uma importância global”, revelou o vice-presidente da Câmara de Verona, Angelo Sidoti.

A decisão de colocar nas ruas as forças anti-terrorismo foi tomada numa reunião do comité de segurança e ordem pública que decidiu ainda implementar algumas mudanças no sistema rodoviário da cidade, para evitar o caos no bairro junto ao Estádio Marcantonio Bentegodi, onde será também reforçada a segurança.