O pacto de amor de Ronaldo com a Juventus começa hoje, em Verona

Quando ainda morava do lado errado da cal que marca as linhas do relvado, o suplente Ronaldo era só uma promessa de miúdo maravilha. O “Teatro dos Sonhos” queria descobrir os encantos do primeiro português a vestir a camisola do Manchester United. E ali estava ele, poucos dias depois de assinar contrato, à espera de Nicky Butt para cruzar a linha que separa a fronteira entre a reticência e o sonho.

O olhar já era o de quem ia comer o mundo.

Naquele 16 de agosto de 2003, o extremo castigou os defesas do Bolton durante meia hora: estava 1-0, acabou 4-0; Ronaldo ganhou um penálti e inventou a jogada para outro golo. Era ágil, imparável. Tinha 18 anos. Os comentadores da TV britânica davam gargalhadas enquanto ele passava os pés por cima da bola e driblava. Os adjetivos arquitetavam o romance. “Tem o estádio aos seus pés”, dizia um deles. George Best, uma lenda do clube, ficou maravilhado. Alex Ferguson idem: “Foi uma estreia maravilhosa.” O “The Guardian” escolheu-o como melhor em campo, e os adeptos cantaram: “There’s only one Ronaldo.”

Depois de Portugal, Inglaterra e Espanha, Ronaldo vai testar as balizas italianas. Não sabemos se a Série A voltará a ser o que era nos anos 80 e 90, mas a chegada do português já obrigou os holofotes a calibrarem o foco. Massimiliano Allegri, o treinador da vecchia signora que também se estreou contra o Chievo em agosto de 2014, tem à disposição um senhor ataque. A genialidade de Paulo Dybala junta-se à velocidade cheia de ginga de Douglas Costa e ao decisivo Mario Mandzukic (Higuaín seguiu para o AC Milan). “É tudo novo para Ronaldo, mas ele está integrado”, disse ontem em conferência de imprensa Allegri, que anunciou a titularidade do português. “Em apenas 15 dias, não notei nada de extraordinário, mas ficou imediatamente claro que Ronaldo é um jogador diferente. É um estímulo importante para todos, mas não podemos pensar que vamos vencer só porque temos Ronaldo. Ele vai conseguir ajudar a equipa se a equipa trabalhar da melhor forma.”