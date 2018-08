Um dia anormal na nova vida de Ronaldo

Em Verona, a ideia aniquiladora de todas as ideias era ver o que um certo tipo iria fazer, antes de todos os outros.

Ele acertou em 90% dos passes com que visou ligar-se aos novos colegas de profissão que estão a atacar a mesma baliza que ele, e não o contrário, que é um dos piores estados de existência possíveis para um futebolista nestes últimos 15 anos.

Perdeu apenas três bolas e foi parado um par de vezes em falta. Passeou o seu íman de atenção pelo centro do ataque e pelos lados, porque isso foi variando ao longo dos 90 minutos que jogou, em Verona, consoante as necessidades, e alturas houve em que era precisou cruzar a bola para a área e de quatro cruzamentos feitos, dois chegarem a jogadores da Juventus.

Rematou oito vezes, metade das tentativas acertaram na baliza, a com a anormalidade de nenhuma ter feito à bola o que 22 tipos mais querem fazer num jogo de futebol.

Cristiano Ronaldo jogou bem, mas não marcou.

Não se estreou com um golo, o ato mais unanimemente celebrado no desporto que vive deles, o acontecimento que tem produzido em massa e no qual se tem industrializado, com os anos, como um dos melhores jogadores de sempre. Mesmo que esses anos lhe dêem mais idade e façam as pessoas pensarem, erradamente, que ele iria abrandar com o natural avançar da idade.

Chris Brunskill/Fantasista

Coisa que nunca aconteceu.

Portanto esperava-se, ansiava-se até, que o português se estreasse esta tarde com o que repetiu por quase 500 vezes em Madrid, porque Cristiano é cada vez mais golo, como o era o outro Ronaldo cantado, do antigamente. Mas ele não se multiplicou com o bem mais querido do futebol.

A sua presença, contudo, ofuscou tudo o resto que podia haver no primeiro jogo da Juventus na Série A, esta época. O primeiro em 17 anos sem Gianluigi Buffon, o falso velho que foi passear os seus trapos quadragenários para o Paris Saint-Germain, no arranque da primeira temporada, em 23 anos, sem o senhor das luvas a guardar balizas em Itália.

Até se poderia falar do retorno de Leonardo Bonucci à Juventus que abandonou, a mal, há dois anos, às avessas com o treinador que volta a mandar no italiano depois de um dos melhores centrais italianos ter tentado, e falhado, mandar no AC Milan. Mas não.

O 2-3 que a Juventus resgatou, à última, frente ao Chievo, é e seria sempre uma partida de futebol a começar e a acabar em Ronaldo, dos golos que dele se esperava, mesmo que golo salvador dos 92' tenha o nome de Bernardeschi, e não o seu.

A Juventus ganhou, começou bem. Ronaldo jogou bem, mas não marcou, logo, podia ter começado melhor.