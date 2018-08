Ronaldo gosta de “cheirar bem”, diz que Cristianinho será como ele e que é pelos filhos que trabalha “arduamente”

Ronaldo concedeu uma entrevista à plataforma DAZN, tida como a Netflix do desporto, em que abordou vários temas da esfera pública, desportiva e, também, privada: a Juventus, a moda e os filhos.

Primeiro, a Champions: “Vamos focar-nos em ganhar a Liga dos Campeões, mas não é uma obsessão. O clube quer ganhar o campeonato, a Taça de Itália e vencer também na Europa, mas vamos passo a passo”. A questão é recorrente, porque já se percebeu que, ao comprar Ronaldo, a Juventus aposta na vitória na competição milionária.

Depois, os filhos. “Eu gostava que o Cristianinho se tornasse futebolista. Ele é parecido comigo, é muito competitivo, explosivo, e tenho 100 por cento de certeza de que vai ser como eu. Os meus filhos são lindos e aprendo algo de novo com eles todos os dias. Sorriem quando estou com eles, adoro estar com eles. E esta é uma fase espectacular, eles são a minha maior motivação. É por eles que me levanto, que treino arduamente e que tento ser bem-sucedido todos os dias. Sou um homem sortudo”.

E, por fim, a aparência e os hóbis. “É importante para mim tem uma boa aparência, cheirar bem. Não se trata apenas de agradar às mulheres: gosto de ver pessoas bem vestidas, sejam homens ou mulheres, faz parte da nossa cultura. Tenho certos cuidados com isso, mas não sou obsessivo. Só que há certos detalhes que podem fazer a diferença. No meu tempo livre vejo combates de UFC, jogos de ténis e de basquetebol. Gosto de jogar ténis de mesa, aliás é a segunda modalidade em que sou bom.”