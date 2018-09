Fernando Santos: “Quando o melhor golo da carreira do melhor do Mundo não ganha um prémio há qualquer coisa muito estranha"

Já tinha defendido Cristiano Ronaldo quando o português foi preterido nos prémios anuais da UEFA e agora Fernando Santos volta a fazê-lo depois do capitão da Seleção Nacional perder para Luka Modric o título de melhor jogador do Mundo.

“Se Modric é um grande jogador? Sim e por isso é que votei nele em 2.º lugar, mas o melhor jogador nesta época foi o Cristiano e não tenho dúvidas. Ele fez cinquenta e tal golos… aquilo que era válido há um ano, há dois ou há três parece que, de repente, deixou de ser”, disse o selecionador português à margem do open day da Comissão do Comércio e Indústria.

Fernando Santos estranha ainda que o golo de bicicleta de Cristiano Ronaldo frente à Juventus não tenha vencido o Prémio Puskas. “Quando o melhor golo da carreira do melhor do Mundo não ganha um prémio há qualquer coisa muito estranha. Já marcou 500 ou 600 e este foi o melhor. Há alguma coisa que não está bem, é só isso que eu digo”, frisou o técnico.

Apesar de referir que não tem “o direito de fazer juízos de valor” pelas votações para os prémios The Best, Fernando Santos acredita que Cristiano “devia ter ganho” o prémio e que a vitória de Luka Modric foi “injusta” tal como havia sido na votação para melhor jogador da UEFA, na qual o croata, antigo companheiro do português no Real Madrid, também foi o escolhido.