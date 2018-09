Cristiano Ronaldo: "Vamos lá ser honestos e não mentir a nós próprios: o meu golo foi melhor"

De quando em vez, Cristiano Ronaldo acerca-se da sua página de Instagram e faz conversas em direto para os seus 142 milhões de fãs.

Perguntas sobre os prémios "The Best", que a FIFA entregou na segunda-feira, dominaram a conversa e a polémica votação para melhor golo do ano motivou muitas perguntas.

"Tenho recebido muitas mensagens por causa do prémio Puskas. Não há problema, eu até já tenho um no meu museu. Salah mereceu ganhar o Prémio Puskas, foi um bom golo", disse o português da Juventus.

Mas pouco depois, bem-disposto, atirou: "Mas o meu golo de bicicleta? Foi incrível. Vamos lá ser honestos e não vamos mentir a nós próprios: o meu golo foi melhor"

Durante o live, Cristiano aproveitou também para congratular Luka Modric pelo triunfo no prémio de melhor jogador do ano e disse não estar chateado por não ter sido o escolhido.

"Parabéns ao Modric por ter vencido, foi muito bom. Não estou desapontado, a vida é mesmo assim, às vezes ganhas, outras perdes. o que me interessa é que em 15 anos de carreira tenho conseguido manter o mesmo nível de desempenho", sublinhou.

"Prémios são apenas prémios... e eu já tenho muitos. Jogo para ganhar, não para os prémios", continuou.

Já sobre a sua nova fase na Juventus, o internacional português garantiu estar "muito feliz".

"Os adeptos são incríveis. A liga é difícil, muitas equipas boas, é parecida com a liga espanhola. Joga-se bem, com excelentes jogadores".

Sobre as notícias de sexta-feira (a "Der Spiegel" publicou que Cristiano terá pago o silêncio de uma mulher que terá violado), o português foi lacónico: "Fake news. São pessoas que se querem aproveitar do meu nome".